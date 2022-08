BORA-hansgrohe staat voor moeilijke keuzes in aanloop naar Vuelta

Over goed twee weken begint in Utrecht de 77ste editie van de Vuelta a España. BORA-hansgrohe hoopt uiteraard te schitteren in de Spaanse ronde, maar heeft nog behoorlijk veel huiswerk en staat voor moeilijke keuzes. Dat laat ploegleider Rolf Aldag weten aan Cyclingnews.

Met de Colombiaan Sergio Higuita is momenteel slechts één renner echt zeker van een Vuelta-selectie, is ex-renner Aldag duidelijk. Giro-winnaar Jai Hindley en Wilco Kelderman zijn er normaal ook bij in de Spaanse ronde, maar Aldag wil dit nog niet bevestigen. “We hebben op elk gebied renners van wereldklasse. We hebben Sam Bennett voor de sprints en dan hebben we natuurlijk ook nog het algemeen klassement. De lijst is behoorlijk lang, we hebben heel wat opties.”

De ploeg richtte zich in de Giro d’Italia en Tour de France met name op het klassement, en met succes, maar in de Vuelta gooit de formatie het wellicht deels over een andere boeg. “We zitten nu in een overgangsfase naar een klassementsploeg. We hadden een duidelijk streven, een driejarig project: het winnen van een grote ronde. Dit hebben we echter al in mei gerealiseerd en dat geeft ons ook de vrijheid om andere doelen na te streven. Het is een luxepositie om in te verkeren”, aldus Aldag.

“We kunnen nog veel leren. Het is als ploeg ook interessant om voor zowel de sprints als een algemeen klassement te gaan. Om te kijken welke type renners je dan nodig hebt. Waarom zou je het niet proberen, om te kijken hoe het uitpakt?”, vraagt Aldag zich af. “Er zijn dit jaar vijf, misschien wel zes sprintkansen in de Vuelta. Het is dus logisch om daar naar te kijken en dit niet zomaar aan de kant te schuiven.”

BORA-hansgrohe zal de komende week de laatste knopen doorhakken en de definitieve selectie samenstellen.