BORA-hansgrohe met Vlasov, Higuita en Schachmann naar Zwitserland, Pinot en Küng voeren Groupama-FDJ aan

BORA-hansgrohe trekt met meerdere speerpunten naar de Ronde van Zwitserland. Aleksandr Vlasov, Sergio Higuita en Maximilian Schachmann moeten het mooie weer maken van de Duitse ploeg. Groupama-FDJ rekent dan weer op Thibaut Pinot en thuisrijder Stefan Küng.

Vlasov kwam niet meer in actie sinds de Ronde van Romandië, die hij winnend afsloot. Eerder dit jaar behaalde hij ook al de eindwinst in de Ronde van Valencia en stond hij als derde op het podium van de Ronde van het Baskenland. Sergio Higuita was dan weer de beste in de Ronde van Catalonië. De Colombiaan boekte ritzeges in de Volta ao Algarve en de Ronde van Romandië, waar hij zijn ploeggenoot Vlasov net voorbleef in de vierde etappe.

Voor Schachmann verliep het seizoen tot nog toe niet zo succesvol. De Duitser kwam, door ziekte en de naweeën daarvan, nog amper in actie dit seizoen. Vrijdag maakte hij echter zijn rentree in de Grosser Preis des Kantons Aargau en werd hij gelijk tweede, achter Marc Hirschi. In de Ronde van Romandie zullen Schachmann, Vlasov en Higuita bijgestaan worden door Felix Großschartner, Anton Palzer, Frederik Wandahl en Marco Haller, die onlangs een rit won in de Ronde van Noorwegen.

Groupama-FDJ heeft met Küng een van de favorieten voor de slotetappe, een individuele tijdrit van ruim 25 kilometer. Pinot zal zich dan vooral laten zien in de bergen, het terrein waar hij de komende Tour de France ook weer wil schitteren. Eind april bezorgde hij Groupama-FDJ nog ritwinst in de Tour of the Alps. In de Ronde van Zwitserland stelt de Franse ploeg, naast Küng, nog twee Zwitsers op: Matteo Badilatti en Sébastien Reichenbach. Daarnaast zijn Quentin Pacher, Antoine Duchesne en Lewis Askey erbij.