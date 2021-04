BORA-hansgrohe met Schachmann en Kelderman naar Luik-Bastenaken-Luik

BORA-hansgrohe heeft zijn zevenkoppige selectie voor Luik-Bastenaken-Luik naar buiten gebracht. De Duitse formatie rekent zondag op man-in-vorm Maximilian Schachmann, maar heeft nog meerdere ijzers in het vuur.

Schachmann (27) liet in de andere heuvelklassiekers al mooie dingen zien. In de Amstel Gold Race wist hij samen met Tom Pidcock en Wout van Aert de koers te kleuren, al moest hij in de sprint wel genoegen nemen met een derde plaats. In de Waalse Pijl wist hij ook een top 10-plaats te versieren: Schachmann kwam als tiende boven op de Muur van Hoei.

De explosieve Duitser wist in het verleden ook al goed te presteren in Luik-Bastenaken-Luik. In 2019 eindigde hij zelfs als derde in de monumentale klassieker, achter Jakob Fuglsang en Davide Formolo. Vorig jaar wist hij de finish in Luik dan weer niet te bereiken. BORA-hansgrohe, de ploeg van Schachmann, rekent zondag op een sterke selectie.

Met Wilco Kelderman en Ide Schelling staan ook de twee Nederlanders van BORA-hansgrohe aan de start van La Doyenne. Kelderman en Schelling kunnen wellicht anticiperen in de finale, net als Patrick Konrad en Matteo Fabbro. Die laatste zit nu (tot en met vrijdag) nog in Italië voor de Tour of the Alps. Cesare Benedetti en Andreas Schillinger vervolledigen de selectie.

Selectie BORA-hansgrohe voor Luik-Bastenaken-Luik (25 april)

Cesare Benedetti

Matteo Fabbro

Wilco Kelderman

Patrick Konrad

Maximilian Schachmann

Ide Schelling

Andreas Schillinger