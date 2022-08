BORA-hansgrohe met onder meer Wilco Kelderman en Jai Hindley naar Vuelta a Burgos

BORA-hansgrohe zal in de Vuelta a Burgos met een ploeg met meerdere kopmannen aantreden. Zo zullen onder meer Nederlander Wilco Kelderman, Giro d’Italia-winnaar Jai Hindley en Duitser Emanuel Buchmann koersen op de Spaanse wegen.

Naast Kelderman, Hindley en Buchmann zullen ook Matteo Fabbro, Patrick Gamper en Martin Laas in actie komen voor de Duitse ploeg. Gamper en Laas komen in vergelijking met de Clásica San Sebastián in de ploeg, Konrad en Schachmann zijn de twee renners in kwestie die vervangen worden. Zowel de Oostenrijker als de Duitser hebben de Tour de France in de benen.

De Vuelta a Burgos gaat dinsdag van start en duurt tot en met aanstaande zaterdag. Naast de klassementsmannen van BORA-hansgrohe zullen onder meer João Almeida, Mikel Landa en Pavel Sivakov aantreden.