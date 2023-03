BORA-hansgrohe met Meeus en Danny van Poppel in Dwars door Vlaanderen

BORA-hansgrohe heeft zijn huiswerk klaar voor de midweekse klassieker Dwars door Vlaanderen. Jordi Meeus, Danny van Poppel en Nils Politt zijn de grootste blikvangers voor aankomende woensdag.

Meeus en Van Poppel zorgen voor de Belgische en Nederlandse inbreng binnen het kamp van BORA-hansgrohe en hopen ongetwijfeld op een sprint met een omvangrijke groep. Meeus spurtte dit jaar al naar enkele podiumplaatsen en werd reeds achtste in Kuurne-Brussel-Kuurne, maar is nog op zoek naar zijn eerste zege van het seizoen.

Net als Van Poppel, die als sprintaantrekker voornamelijk in dienst rijdt van Sam Bennett. De Ierse sprinter is er woensdag echter niet bij. Shane Archbold, Patrick Gamper, Marco Haller en Jonas Koch zijn wel van de partij.

Ook Nils Politt maakt woensdag zijn opwachting in Dwars door Vlaanderen. De Duitse kampioen zal hopen op een wat zwaarder koersverloop. Politt was de voorbije weken al zevende in Omloop Het Nieuwsblad, dertiende in de E3 Saxo Classic en twintigste in Gent-Wevelgem.

