BORA-hansgrohe met Großschartner en Schelling naar Tour de La Provence

BORA-hansgrohe trekt met meerdere klimmers naar de Tour de La Provence. De Duitse WorldTour-formatie rekent vanaf donderdag onder meer op Felix Großschartner, Patrick Konrad en Nederlander Ide Schelling.

Großschartner reed eerder deze maand al de Ster van Bessèges. De besnorde Oostenrijker begon de ronde met een vervelende valpartij en deed verder niet mee om de eindzege. De 27-jarige klimmer eindigde wel als vijftiende in de afsluitende tijdrit in Alès. Voor Schelling en Konrad is het hun eerste wedstrijd van het seizoen.

BORA-hansgrohe trekt met een jonge selectie naar de Tour de La Provence. Voor neoprofs Giovanni Aleotti en Matthew Walls is het een bijzonder moment, aangezien ze zich in het zuiden van Frankrijk mogen opmaken voor hun profdebuut. Matteo Fabbro en Frederik Wandahl maken de selectie compleet.

De Tour de La Provence begint aankomende donderdag en eindigt na vier etappes op zondag. In de derde etappe trekken de renners naar skistation Chalet Reynard, gelegen op de flanken van de iconische Mont Ventoux.

Selectie BORA-hansgrohe voor Tour de La Provence (11-14 februari)

Giovanni Aleotti

Matteo Fabbro

Felix Grossschartner

Patrick Konrad

Ide Schelling

Matthew Walls

Frederik Wandahl