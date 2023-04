BORA-hansgrohe met drie grote namen naar Luik-Bastenaken-Luik

BORA-hansgrohe kan in Luik-Bastenaken-Luik rekenen op meerdere grote namen. De Duitse ploeg brengt namelijk zowel Sergio Higuita, Jai Hindley als Aleksandr Vlasov aan de start. Ook Nederlander Ide Schelling is van de partij.

Lees ook: Aleksandr Vlasov stapt uit Tour of the Alps om Luik-Bastenaken-Luik te rijden

Vrijdagochtend kwam al het bericht naar buiten dat Vlasov de Tour of the Alps had verlaten om Luik-Bastenaken-Luik te rijden. De klimmer stond nochtans in de top-10 van het algemeen klassement van de Italiaanse rittenkoers, maar zakte volgens BORA-hansgrohe af naar België wegens een gebrek aan renners.

Naast Vlasov is Hindley ook weer van de partij. De oud-winnaar van de Giro d’Italia kampte voor de Waalse Pijl nog met een infectie aan zijn luchtwegen en kon niet van start gaan, maar is nu hersteld. Vlasov, Hindley en Higuita krijgen daarnaast nog steun van onder meer Ide Schelling. De Nederlander schoot dit seizoen al raak in de Ronde van het Baskenland, waar ook zijn Colombiaanse ploeggenoot Higuita wist te winnen.

Lees ook: Voorbeschouwing: Luik-Bastenaken-Luik 2023 – Kan Evenepoel Pogacar iets in de weg leggen?