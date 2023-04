Aleksandr Vlasov stapt uit Tour of the Alps om Luik-Bastenaken-Luik te rijden

Aleksandr Vlasov zal niet meer te zien zijn in de laatste rit van de Tour of the Alps. De klimmer van BORA-hansgrohe verlaat de Italiaanse etappekoers om op tijd naar België te reizen, waar hij Luik-Bastenaken-Luik zal rijden.

BORA-hansgrohe laat op sociale media weten dat Vlasov niet meer in actie komt wegens een gebrek aan renners in België. Vlasov stond na de vierde etappe van de Tour of the Alps op een zevende plaats in het algemeen klassement. De 26-jarige renner volgde op 49 seconden van leider Tao Geoghegan Hart. Woensdag werd Vlasov nog tweede in de derde etappe van de Tour of the Alps.

De Duitse ploeg heeft wel nog altijd Lennard Kämna in de huidige top-10 van de Tour of the Alps. De Duitser, die de derde etappe op zijn naam schreef na een late aanval, staat momenteel zesde in het algemeen klassement. Zijn achterstand op Geoghegan Hart bedraagt 45 seconden.

🇮🇹 #TotA Due to illness and a lack of riders in Belgium, @ale_vlasov won’t be lining up for today’s final stage @Tourof_TheAlps and will instead travel to Belgium for @LiegeBastogneL — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) April 21, 2023