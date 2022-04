BORA-hansgrohe met Aleksandr Vlasov en twee Nederlanders naar Luik

Bora-hansgrohe heeft op Twitter zijn selectie bekendgemaakt voor Luik-Bastenaken-Luik. De Duitse ploeg komt met twee Nederlanders aan de start, Wilco Kelderman en Ide Schelling. De kopman van de selectie lijkt op het eerste zicht Aleksandr Vlasov te zijn, die afgelopen woensdag nog derde werd in de Waalse Pijl.

Naast Vlasov, Kelderman en Ide Schelling zullen ook Sergio Higuita, Jai Hindley, Giovanni Alettoi en Cesare Benedetti zondag in beeld zijn in La Doyenne. Voor zowel Kelderman als Schelling zal het nog maar de derde keer zijn dat ze deze koers zullen rijden. Schelling kent als beste resultaat in LBL een 52ste plaats in 2020, Kelderman werd vorig jaar nog 27ste.

Maar de meeste ogen binnen BORA-hansgrohe zullen gericht zijn naar Vlasov. De winnaar van de Ronde van Valencia zal zijn debuut maken in Luik-Bastenaken-Luik. Debuteren en goed presteren is geen onmogelijke combinatie voor Vlasov, dat bewees hij vorige woensdag nog door meteen derde te eindigen op de Muur van Hoei.