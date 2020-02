BORA-hansgrohe met Ackermann, Buchmann en Majka naar UAE Tour vrijdag 21 februari 2020 om 09:58

UAE Emirates stuurt een ijzersterke ploeg naar de UAE Tour, maar ook BORA-hansgrohe trekt met meerdere toppers naar de Verenigde Arabische Emiraten. De formatie hoopt met Pascal Ackermann te scoren in de sprints, terwijl Emanuel Buchmann, Rafał Majka en Patrick Konrad in staat zijn om een goed klassement te rijden.

Ackermann begon zijn seizoen met tweede plaatsen in de Challenge Mallorca, maar afgelopen zondag was het wel raak in de Clásica de Almería. De 26-jarige sprinter versloeg in de straten van Roquetas de Mar Alexander Kristoff en Elia Viviani en hoopt in de UAE Tour opnieuw één of meerdere zeges te boeken.

De ploeg rekent verder dus op drie (potentiële) klassementsrenners met Buchmann, Majka en Konrad. Buchmann won dit jaar al de Trofeo Serra de Tramuntana, terwijl Majka ook actief was in de eendagswedstrijden op het Spaanse eiland Mallorca. Voor Konrad is het dan weer zijn eerste wedstrijd van 2020.

Met Gregor Mühlberger heeft BORA-hansgrohe ook een renner in bloedvorm geselecteerd. De sterke Oostenrijker werd namelijk al derde in de Trofeo Serra de Tramuntana en tweede in de Trofeo Pollença-Andratx. De vraag is echter of Mühlberger zijn eigen kans mag gaan, in een ploeg met Ackermann, Buchmann, Majka en Konrad.

Selectie BORA-hansgrohe voor UAE Tour (23-29 februari)

Pascal Ackermann

Emanuel Buchmann

Patrick Konrad

Rafał Majka

Gregor Mühlberger

Michael Schwarzmann

Rüdiger Selig

