donderdag 31 augustus 2023 om 13:03

BORA-hansgrohe maakt komst Welsford wereldkundig: “Volgende stap zetten in mijn carrière”

Dat Sam Welsford volgend jaar zal uitkomen voor BORA-hansgrohe, kon u eerder al lezen op deze site. De Duitse formatie heeft de transfer vandaag nu echter ook met de buitenwereld gedeeld. De 27-jarige Australische sprinter verlaat na twee seizoenen Team dsm-firmenich.

De transfer van Welsford konden we in juni al melden. De coureur komt van de baan en heeft in die discipline meerdere wereldtitels (voornamelijk op de ploegenachtervolging) op zijn naam. Op de weg maakte hij aanvankelijk vooral furore in criteriums en kermiskoersen, maar inmiddels is de getatoeëerde Aussie uitgegroeid tot een topsprinter. In het tenue van Team dsm-firmenich maakte Welsford de laatste twee seizoenen een stormachtige ontwikkeling door.

Vorig seizoen won hij een rit in de Ronde van Turkije, dit jaar kwamen er daar twee in de Vuelta a San Juan, de zege in de Grand Prix Criquelion en een etappe in de Renewi Tour bij. Welsford wist dit jaar al toppers als Fabio Jakobsen, Sam Bennett, Olav Kooij en Jasper Philipsen – toch niet de minsten – te verslaan. Welsford maakte dit jaar ook zijn debuut in een grote ronde, maar de Tour de France verliep niet naar wens voor de rappe man.

De overstap naar BORA-hansgrohe komt niet uit de lucht vallen. De Duitse ploeg toonde zich op de transfermarkt actief, op zoek naar een nieuwe sprinter. Fabio Jakobsen was daarvoor de gedroomde favoriet, maar de Nederlander is volgend jaar bij Team dsm-firmenich de vervanger van Welsford. Die laatste moet bij zijn nieuwe ploeg Sam Bennett doen vergeten. De Ier zal vertrekken bij de Duitse formatie, maar zijn nieuwe eindbestemming is nog onbekend.

“Ik kijk er echt naar uit om me bij BORA-hansgrohe te voegen, een ploeg met een enorme sprinthistorie. Ik wil de volgende stap zetten in mijn sprintcarrière.” Sportief manager Rolf Aldag is erg blij met de komst van de snelle Welsford. “Sam is een pure sprinter met één van de hoogste sprintsnelheden in het peloton. Hij past perfect bij de topsprinters in ons team en heeft zijn potentie dit seizoen al meermaals getoond. Met Sam moeten we nog meer overwinningen kunnen boeken.”