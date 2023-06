‘BORA-hansgrohe heeft beste papieren om Roger Adriá aan te trekken’

Equipo Kern Pharma neemt na dit seizoen afscheid van Roger Adriá. In een heus persbericht wordt het aanstaande vertrek van de 25-jarige Spanjaard aangekondigd, omdat hij de stap gaat maken naar de WorldTour. Volgens Marca staat BORA-hansgrohe in pole position om hem over te nemen.

Adriá is sinds 2021 prof bij Equipo Kern Pharma en koerste de vier jaar daarvoor ook al binnen de structuur van de Spaanse ploeg, onder meer bij jeugdteam Lizarte. De laatste jaren maakt Adriá steeds meer indruk. Vorig jaar won hij een rit in La Route d’Occitanie en dit jaar werd hij onder meer derde in de Classic Grand Besançon Doubs, vijfde in de GP Indurain en de Trofeo Andratx en zesde in de Tour du Doubs en de Vuelta Asturias.

Een stap naar de WorldTour in 2024 is aanstaande, kondigt Equipo Kern Pharma aan. Officieel mogen transfers pas op 1 augustus bekendgemaakt worden, maar het is een publiek geheim dat de transfermarkt steeds vroeger op gang komt. Volgens de Spaanse krant Marca heeft Adriá meerdere aanbiedingen liggen en heeft BORA-hansgrohe de beste papieren om hem over te nemen.

“Roger is iemand die elke dag het beste van zichzelf geeft voor de ploeg”, vertelt Juanjo Oroz, directeur bij het ProTeam Equipo Kern Pharma. “Dat maakt ons trots. Hij kwam op 18-jarige leeftijd binnen en is niet alleen prof geworden, maar kon ook winnen. Dit is echt een succesverhaal, want we doen iets goed als er zoveel interesse is van de beste teams ter wereld.”