vrijdag 25 augustus 2023 om 13:55

BORA-hansgrohe haalt laatbloeier Roger Adrià naar WorldTour

BORA-hansgrohe heeft Roger Adrià gepresenteerd als nieuwe aanwinst voor 2024. De 25-jarige Spanjaard komt over van Equipo Kern Pharma, waar hij de laatste vier jaar deel uitmaakte van de hoofdmacht.

Een verrassing is de overstap niet, want Equipo Kern Pharma maakte begin juni in een ronken persbericht al bekend dat Adrià de stap van het ProTeam naar de WorldTour zou maken. Ook toen zong de naam van BORA-hansgrohe al rond.

Vorig jaar won Adrià een rit in La Route d’Occitanie en dit jaar werd hij onder meer derde in de Classic Grand Besançon Doubs, vijfde in de GP Indurain en de Trofeo Andratx en zesde in de Tour du Doubs en de Vuelta Asturias. Daar kwamen recent nog een zesde plaats op het Spaans wegkampioenschap en een achtste plaats in de Arctic Race of Norway bij.

BORA-hansgrohe heeft tot nu toe vijf nieuwkomers officieel bevestigd. Naast Adrià zijn dat Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers), Matteo Sobrero (Jayco AlUla), Alexander Hajek (Tirol KTM) en Emil Herzog (Hagens Berman Axeon).

Roger Adrià is moving up to the WorldTour. From January 1, the explosive climber will be riding for BORA – hansgrohe and thus for the first time in his career for an international team. Most recently, Adrià finished the Arctic Race of Norway in 8th place overall.#borahansgrohe pic.twitter.com/TmIUQTj5pC

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) August 25, 2023