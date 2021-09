‘BORA-hansgrohe haalt bezem door staf, sportieve leiding in handen Rolf Aldag’

Bij BORA-hansgrohe gaat de bezem na dit seizoen niet alleen door de selectie, maar ook door het management. Volgens Radsport-News.com mogen ploegleiders Enrico Poitschke, André Schulze en Steffen Radochla na jaren trouwe dienst vertrekken. Rolf Aldag zou de nieuwe sportieve manager worden.

Meerdere bronnen melden aan het Duitse medium dat Poitschke, Schulze en Radochla in 2022 niet meer tot de staf behoren van BORA-hansgrohe. Als nieuwe sportief manager heeft de WorldTour-ploeg voormalig wielrenner Rolf Aldag in beeld. Die rol wordt momenteel ingevuld door Poitschke. Aldag is werkzaam bij Bahrain Victorious, maar zou dus de overstap maken.

Oud-profs Torsten Schmidt (49) en Enrico Gasparotto (39) worden naar verluidt de andere ploegleiders van BORA-hansgrohe. Schmidt heeft een verleden als ploegleider bij Katusha-Alpecin en werkt nu nog als jeugdtrainer actief in de regio Noordrijn-Westfalen. Gasparotto is ploegleider bij Nippo-Provence-PTS, een continentale ploeg die gelieerd is aan EF Education-Nippo.

BORA-hansgrohe wil de wisseling van de wacht in het management niet bevestigen, maar ook niet ontkennen. Wel laat het team weten dat Jan Valach samen met het kamp-Peter Sagan vertrekt. “Daarom moeten wij om ons heen kijken. Daarover is alleen nog niets besloten”, laat persman Ralph Scherzer weten.