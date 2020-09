BORA-hansgrohe buigt voor Martínez: “Kämna en Schachmann hebben geen fout gemaakt” vrijdag 11 september 2020 om 19:32

BORA-hansgrohe stond na de dertiende etappe van de Tour de France met lege handen. Lange tijd leek Maximilian Schachmann vanuit de vroege vlucht solo op weg naar de ritzege, maar hij werd op de slotklim bijgehaald door ploegmaat Lennard Kämna en – de uiteindelijke ritwinnaar – Daniel Felipe Martínez. “Ik dacht dat ik een goede kans had, maar Martínez reed erg sterk en won de sprint”, blikt Schachmann terug.

Kämna: “Ik wilde Martínez lossen”

Nadat Schachmann bijgehaald werd, verloor Kämna een titanengevecht van zijn Colombiaanse medevluchter. “Ik wilde Martínez lossen in de finale omdat ik ik weet dat ik geen sprinter ben, maar hij liet zien dat hij sterk was. Hij had een goede versnelling in de laatste meters, terwijl ik bijna stilstond”, beschrijft Kämna de finale.

“Ik voelde mij echt goed op de slotklim. Daarom heb ik ook een paar aanvallen geplaatst, maar Martínez bleef maar in mijn wiel”, zegt hij. “Ik had al deze inspanningen graag afgemaakt, maar het is niet anders. Ik kan er nu niets meer aan veranderen. Er komen nog een paar etappes aan waar ik hoop te kunnen winnen.”

Schachmann: “Ik voel mij beter en beter worden”

Zijn ploeggenoot Maximilian Schachmann perste er in de finale een lange solo uit, die strandde op anderhalve kilometer van de meet. “We wilden graag winnen vandaag. Ik wist dat de laatste twee beklimmingen niet op mijn maat waren, dus probeerde ik eerder aan te vallen.

De Colombiaan reed, met Kämna in zijn wiel, zelf het gat dicht op Schachmann en won vervolgens ook de sprint. “Al dacht ik zelf dat Lennard een goede kans had op de ritzege. Dat liet hij ook zien, want aan de finish was het heel close”, zegt Schachmann. “Zelf voel ik mij beter en beter worden. Ik ben blij dat er iets van mijn oude vorm terugkeert. Ik heb nog een paar rustige dagen nodig en kijk dan hoe mijn benen voelen in de laatste week.”

‘Een grote BORA-hansgrohe-show’

Ploegleider Enrico Poitschke verwijt zijn renners niets. “We hadden de juiste renners mee in de vlucht en zij hebben topwerk geleverd om erbij te zitten. Ze hebben briljant samengewerkt en voerden in de finale een grote BORA-hansgrohe-show op. Ik denk niet dat ze een fout gemaakt hebben. Er was alleen een renner sterker”, reageert Poitschke.