BORA-hansgrohe bevestigt verlenging Van Poppel: “Waarschijnlijk beste lead-out in het peloton”

In mei wist WielerFlits al te melden dat Danny van Poppel langer bij BORA-hansgrohe blijft, maar nu heeft het team ook zelf bevestigd dat de sprintaantrekker zijn contract heeft verlengd. Over de duur van de nieuwe verbintenis spreekt de Duitse ploeg zich niet uit. Het zou gaan om een contract van drie jaar, lieten bronnen eerder al weten aan WielerFlits.

“Ik ben heel blij en trots dat ik mijn contract bij BORA-hansgrohe heb kunnen verlengen”, zegt Van Poppel in een reactie op de ploegsite. “Ik heb voor verschillende teams gereden in het verleden, maar eindelijk heb ik het gevoel dat ik het perfecte team heb gevonden, zowel voor mij als renners als voor mij als persoon. Mijn ploeggenoten en de ploegstaf zorgen voor een uitstekende omgeving.”

“Ik ben ook heel dankbaar dat het team me de kans geeft om me te ontwikkelen als lead-out-renner. Ik denk dat ik nu op dit heel hoge niveau ben dankzij dat vertrouwen. Ik kan niet wachten om mijn weg te vervolgen samen met het team.”

Ralph Denk: “Geen enkele twijfel”

Teammanager Ralph Denk is ook blij met de contractverlenging van Van Poppel. “Danny is een vaste kracht geworden binnen ons team”, zegt hij. “Hij is waarschijnlijk de beste lead-out-renner in het peloton, maar voor ons is hij ook een belangrijke all-rounder en een leider. Veel renners kunnen profiteren van zijn ervaring en met hem erbij in de lead-out, wordt elke sprinter beter.”

“Er was dus geen enkele twijfel of we Danny langer bij BORA-hansgrohe wilden en ik ben blij dat het ons gelukt is. Deze verlenging is een belangrijke hoeksteen van onze selectieplannen voor de komende jaren.”

