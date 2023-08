BORA-hansgrohe bevestigt komst van Daniel Felipe Martínez

In de wandelgangen zong het al een tijdje rond, maar nu is het ook in kannen en kruiken: Daniel Felipe Martínez (27) maakt de overstap van INEOS Grenadiers naar BORA-hansgrohe.

Over de precieze duur van zijn nieuwe contract is nog niks bekend, maar zeker is wel dat Martínez volgend jaar zal uitkomen voor de Duitse formatie. De Colombiaanse klimmer is na drie seizoenen bij INEOS Grenadiers klaar voor een nieuw avontuur. “Ik ben erg blij en opgewonden dat ik me kan voegen bij BORA-hansgrohe. Het is een van de beste ploegen ter wereld, met een leuke groep renners. We zullen samen de volgende stap zetten.”

Met Martínez aan boord, hoopt BORA-hansgrohe nog beter voor de dag te komen in het rondewerk. “Het geeft ons meer mogelijkheden, zowel in kortere rittenkoersen en grote rondes als in de Ardennenklassiekers”, is teammanager Ralph Denk van mening. “Met Daniel Felipe Martínez in de ploeg worden we alleen maar sterker.”

Ook sportief manager Rolf Aldag is zeer enthousiast. “Dani heeft een enorm potentieel als klassementsrenner. Zijn klimvermogen is echt enorm. Daar vertrouwen we op, al is hij dit seizoen wat wisselvallig. Wat ik ook zo waardeer aan Dani, is dat hij een echte teamplayer is. Op de momenten dat het even niet zo goed ging met de kopman, stelde hij zich dienstbaar op. Dit vermogen om te schakelen, is erg belangrijk.”

Martínez liet in zijn carrière al mooie dingen zien in het rondewerk, met eindzeges in het Critérium du Dauphiné (2020), Ronde van het Baskenland (2022) en de Volta ao Algarve (2023) als sportieve hoogtepunten. Ook werd hij twee jaar geleden al eens vijfde in de Giro d’Italia. In de Tour de France van 2020 won hij vanuit een vlucht tevens een zware bergetappe.