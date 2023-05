BORA blijft tot en met 2027 verbonden aan BORA-hansgrohe

BORA blijft BORA-hansgrohe sponsoren tot en met het einde van 2027. De Duitse fabrikant van kookveldafzuigsystemen en flexovens is sinds 2015 de hoofdsponsor de WorldTour-ploeg. De samenwerking wordt verlengd met drie jaar.

“Toen Willi Bruckbauer en zijn bedrijf BORA zich in 2015 als hoofdsponsor bij ons aansloten – na al drie jaar op onze mouw vertegenwoordigd te zijn – hadden we gehoopt dat het voor beide partijen een succesvol project zou worden, maar zekerheden waren er niet. Het was een blik in de glazen bol”, vertelt team manager Ralph Denk. “Negen jaar later is er veel gebeurd, en we zijn erg trots op wat we tot nu toe samen hebben bereikt.”

Willi Bruckbauer, de CEO van BORA doet ook zijn zegje: “De Giro d’Italia overwinning van Jai Hindley een jaar geleden was een heel bijzondere ervaring en maakte ons als sponsor erg trots. Het idee om het contract te verlengen is toen in Verona geboren en daar bezegeld met een handdruk met Ralph Denk. Wij willen de ploeg ondersteunen in haar ontwikkeling en bij het bereiken van verdere doelen en geven hen planningszekerheid tot 2027.”