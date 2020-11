BORA-aanwinst Matthew Walls weer Europees kampioen afvalkoers

Matthew Walls, die de komende drie seizoenen uitkomt voor BORA-hansgrohe, is voor de tweede keer Europees kampioen geworden op het onderdeel afvalkoers. In Plovdiv klopte de Brit op zijn sloffen de Portugees Iuri Leitao in de eindsprint.

Walls, die ook in 2018 al eens de titel pakte op dit nummer, hoefde geen rekening te houden met bijvoorbeeld Bryan Coquard en titelverdediger Elia Viviani, die niet naar het EK baanwielrennen zijn afgereisd. Hij ging zuinig met zijn krachten om en bleef uiteindelijk samen met Leitao over. De Portugees kon in de eindsprint geen partij bieden aan de Brit, die daardoor voor de tweede keer Europees kampioen werd op de afvalkoers. Sergei Rostovtsev pakte het brons.

“Het was een goede wedstrijd. Ik wist niet precies hoe mijn benen zouden zijn, want ik had al een tijdje geen koersen op de baan meer gereden”, zei Matthew Walls naderhand. “Het betekent veel voor me. Ik rij later in de week ook nog het omnium en de Madison, dus dit was min of meer een opwarmer daarvoor. Het is goed om te zien dat mijn benen in de juiste vorm zijn en we gaan zien hoe het nu verder gaat.”

Fidanza wint de scratch

Even daarvoor had Martina Fidanza de Europese titel veroverd op het onderdeel scratch. In de drie laatste ronden (van de veertig) reageerde de Italiaanse op de weggereden Hanna Tserakh en haalde de Wit-Russische net voor de streep bij. Voor Tserakh restte de tweede plaats, Tetyana Klimchenko won de sprint om de derde plaats. Op het nummer teamsprint won Rusland zowel bij de mannen, waar titelverdediger Nederland ontbrak, als de vrouwen.

Donderdag wordt eerst om de medailles gestreden op de scratch race voor mannen met onder meer wereldkampioen Yauheni Karaliok en titelverdediger Sebastian Mora bij de favorieten. Dan rijden de vrouwen om de Europese titel op de afvalkoers. Vervolgens staan de finales op de ploegenachtervolging op het programma. Bij de vrouwen nemen Groot-Brittannië en Italië het tegen elkaar op om het goud, bij de mannen zijn dat Rusland en Italië.

