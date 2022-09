Boonen verwacht niet dat regenboogtrui Evenepoel zal verlammen: “Hij kickt hier op”

Remco Evenepoel werd zondag op 22-jarige leeftijd wereldkampioen op de weg. Iemand die maar al te goed weet hoe het is om als jonge prof de regenboogtrui aan te trekken, is zijn landgenoot Tom Boonen. “Iemand moet Evenepoel waarschuwen voor wat er op hem afkomt, want dat wordt zot”, zegt de winnaar van het WK in Madrid (2005) in zijn analyse in Het Laatste Nieuws.

“De Vuelta was wauw, maar dit gaat veel meer internationale weerklank krijgen”, stelt Boonen. “Het jaar dat ik wereldkampioen werd, in 2005, was het drukste in mijn leven. Ik was 24 en had klassiekers en Monumenten gewonnen, maar plots was ik een internationale ster, van de ene op de andere dag. Remco werd de voorbije jaren al vaak gevraagd voor kranten, magazines en tv-shows, maar dat was een Belgisch fenomeen. Nu gaat ook het buitenland aan zijn mouw trekken, iedereen gaat een stukje van hem willen.”

Wegblijven uit Schepdaal

Boonen raadt Evenepoel aan “zo veel mogelijk weg te blijven uit Schepdaal en omgeving” en vaker elders te verblijven. “Hij heeft een vaste stek in Spanje om te trainen, toch? In zijn geval zou ik daar gaan overwinteren. Hij gaat er veel meer rust vinden dan in België. Maak dat je wat familie en vrienden rond je hebt en probeer je af te zonderen.”

Vingertje

Ondanks dat hij verwacht dat 2023 een ‘intens’ jaar wordt voor Evenepoel, maakt Boonen zich geen zorgen over het sportieve aspect. “Dit gaat niet verlammend werken. Niet bij hem. Integendeel, hij kickt hier op. Ik heb dat vingertje aan zijn lippen gezien toen hij over de finish kwam: goed mogelijk dat hij zelf niet weet wie hij het zwijgen wilde opleggen, maar dat is hoe hij in mekaar zit. Hij heeft een enorme bewijsdrang en die trui gaat hem vleugels geven.”