Bondscoach Vanthourenhout: “Wout mentaal frisser dan in Tokio, Remco veel beter in zijn vel”

Interview

Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout heeft er een goed oog in voor het WK tijdrijden. “Zowel Wout van Aert als Remco Evenepoel zijn medaillerijp”, vindt hij. “Al wil ik ook met een ‘maar’ spreken. Filippo Ganna en Stefan Küng staan nog een trapje hoger.”

Voor Vanthourenhout hebben Van Aert en Evenepoel allebei hun kwaliteiten op het WK-parcours tijdrijden. “Remco haalt zijn voordeel uit zijn aero-capaciteiten. Hij is niet de man van 80 kilogram zoals Ganna, Küng en Van Aert, waardoor hij over iets minder vermogen beschikt. Maar dat compenseert hij toch met zijn kleine frontale oppervlakte”, zegt de West-Vlaming. “Bij Wout zie ik nergens een echt pijnpunt. Ook hij moet met zijn vermogen en vorm en op die afstand altijd meedoen voor het podium.”

“Maar”, benadrukt Vanthourenhout, “Tezelfdertijd moeten we de ambities ook een klein beetje temperen. Dat hebben we op de Olympische Spelen nog gezien. We zouden makkelijk een of twee medailles pakken, maar uiteindelijk zijn we in de verste verte niet in de buurt gekomen. Op dit WK-parcours vind ik Ganna en Küng nog een streepje voor hebben.”

Chagrijnig

Van Aert miste in Tokio mentale frisheid tijdens de tijdrit. Dat is nu anders. “Wout was té ontspannen in Tokio. Ik heb hem zelfs liever iets chagrijniger. Zijn Tour de France was geslaagd, hij had zilver gepakt in een mentaal en fysiek slopende wegrit, de druk was er even af, terwijl het voor de pure tijdrijders allemaal nog moest gebeuren. Dat is hier toch anders. Zondag start iedereen met het mes tussen de tanden. Ook Van Aert.”

Vanthourenhout zag de voorbije weken ook een andere Remco Evenepoel. “Op het EK in Trento merkte ik al dat hij veel beter in zijn vel zat dan tijdens de Spelen. Hij was er ook in orde tijdens zowel de tijd- als wegrit en hij zal op dat élan verder gaan. Hij heeft een zekere stabiliteit gevonden, zowel op als naast de fiets.”

Dat de Spelen daarin belangrijk geweest zijn, vindt Vanthourenhout. “Noem Tokio maar een wake up-call. Achteraf zijn er zaken geëvalueerd, zowel met ons als met zijn ploeg (Deceuninck-Quick-Step, red). Dat heeft hem zeker geholpen in dat proces.”