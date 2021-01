Bondscoach Vanthourenhout vraagt opheldering over quarantaine na buitenlandse stage

Er is in België nog altijd onzekerheid over de quarantaineregels voor de veldrijders. Veel crossers willen in aanloop naar het WK veldrijden op stage naar het buitenland, maar als zij daarna verplicht zeven dagen in quarantaine moeten, is het mogelijk niet rendabel. “Ikzelf wil ook uitsluitsel”, geeft bondscoach Sven Vanthourenhout aan.

“Belgian Cycling heeft Sport Vlaanderen gevraagd of de elitesporters in dit geval een document kunnen krijgen dat ze bij terugkeer genieten van een milde quarantaine”, zegt Vanthourenhout in Het Nieuwsblad. “Dat betekent dat ze dan wel onmiddellijk een PCR-test ondergaan en die zeven dagen later opnieuw doen, maar buiten blijven trainen is wel noodzakelijk.”

De keuzeheer, sinds kort ook bondscoach voor de wegploeg, twijfelt zelf ook over een reis naar Spanje. “Ik was van plan om van 11 tot 14 januari aan de Costa Blanca een serie wegploegen te bezoeken in functie van het wegseizoen, maar ik kan me niet veroorloven om nadien niet verder te kunnen werken richting het WK veldrijden in Oostende”, geeft hij aan.

Belgian Cycling: “Willen zeker zijn dat eliterenners hun job kunnen doen”

In een reactie aan de krant laat Belgian Cycling weten dat zij snel hopen op duidelijkheid. “Er is een verschil tussen jeugdrenners die naar Spanje trekken en beroepssporters, of het nu wielrenners of andere atleten zijn. We willen zeker zijn dat de eliterenners met de nieuwe richtlijnen rond de rode zones ook bij terugkeer hun job kunnen doen”, zegt technisch directeur Frederik Broché.

Veel Belgische crossers zouden graag na het BK in Meulebeke (komend weekend) op trainingskamp naar Spanje gaan. Mathieu van der Poel en Alpecin-Fenix kunnen deze week al op stage gaan omdat er geen NK veldrijden is, maar zij wachten nog op groen licht.