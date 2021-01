Bondscoach Vanthourenhout heeft eerste verkenningsronde voor Tokio achter de rug

Sven Vanthourenhout maakt maandag zijn selectie voor het WK veldrijden in Oostende bekend, maar intussen is de West-Vlaming ook druk in de weer met de voorbereidingen op de Olympische Spelen in Tokio. De bondscoach is net terug van een verkenningsrondje aan de Costa Blanca.

“Op een paar thuisblijvers na, heb ik alle belangrijke renners gezien en gesproken”, zegt Vanthourenhout in Het Laatste Nieuws. “De interesse om op zaterdag 24 juli in Japan het vaderland te dienen is groot. Alleen Philippe Gilbert en Tim Wellens haakten af. Knap dat ze rechtuit durven zeggen dat het voor hen niet hoeft. Ik apprecieer eerlijke meningen. Daarvoor ben ik ook naar de diverse teamhotels in Spanje afgereisd.”

Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de uitgesproken speerpunten voor de weg- en tijdrit in Tokio. Zij zullen worden bijgestaan door drie ‘knechten’. “Al is Greg Van Avermaet titelverdediger”, vindt Vanthourenhout. “Die duw je niet zomaar opzij als ‘knecht’. Greg heeft zijn staat van verdienste.”

Combinatie met Tour

De andere gegadigden komen wellicht uit het rijtje Benoot, De Plus, Teuns, Devenyns, Serry en De Gendt. Dat de meesten onder hen de olympische wegrit combineren met de Tour de France, ziet Vanthourenhout niet als een probleem. “Aan ons om dat logistiek in goede banen te leiden.” Vanthourenhout wil eind deze maand al met een preselectie naar buiten treden.

Na het veldritseizoen reist Vanthourenhout overigens ook zelf naar Japan. Hij wil er onder meer een ‘local’ vastleggen. “Iemand die de taal spreekt en de plaatselijke gewoonten en gebruiken kent. Iemand waarmee ik op elk moment in contact kan treden als er iets moet worden geregeld.”

Nu al zeker: de Belgische weg- en tijdritdelegatie (mannen én vrouwen) zal niet in het olympisch atletendorp in Tokio verblijven. Wel in een apart hotel, op 2,5 uur autorijden van de hoofdstad. “Omwille van de trainingsfaciliteiten. Vanuit hartje Tokio geraak je namelijk moeilijk op pad met de fiets. Alleen op vrijdag 23 juli verhuizen we wel even naar het atletendorp, omdat de start van de wegrit ’s anderendaags in de buurt is.”