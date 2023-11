vrijdag 3 november 2023 om 18:13

Bondscoach Sven Vanthourenhout voor EK: “Een Belg die een niet-Belg laat winnen, dat gaat bij mij niet gebeuren”

Sven Vanthourenhout, de bondscoach van de Belgen, heeft vertrouwen voor het EK veldrijden in Pontchâteau. De eerste medaille voor de Belgen is al binnen na de Mixed Relay, maar er volgen nog veel kansen. Dat vertelt Vanthourenhout in gesprek met Het Nieuwsblad.

De bondscoach ziet bij de mannen meerdere kanshebbers. Zo duidt hij onder meer Lars van der Haar aan. “Ik wil zeker Lars van der Haar niet onderschatten, al speelt het parcours, met het weer dat wordt voorspeld, iets minder in zijn kaart. Mocht het een snelle editie worden zoals in 2016, dan zou ik al mijn geld op hem zetten. Dan zouden we een gigantisch probleem hebben.”

“Maar ook onder de huidige omstandigheden blijft hij een te duchten tegenstander. Maar nu zijn we licht in het voordeel ten opzichte van Nederland”, aldus Vanthourenhout. De oud-crosser verwacht overigens niet dat de ploegenbelangen een rol zullen spelen. “In de cross is dat niet zo’n probleem, wat niet wegneemt dat er op voorhand afspraken gemaakt zullen worden. Ik wil geen misverstanden.”

Afspraken gemaakt

“In de cross krijg je vaak een natuurlijke selectie en kom je zelden in de situatie dat je voor problemen komt te staan. Maar het kan zich voordoen. Sinds ik bondscoach ben, is er altijd over gepraat en dat zal nu niet anders zijn. Een Belg die een niet-Belg laat winnen? Dat gaat bij mij nooit gebeuren. Dat weten ze. En als het gebeurt, dan zal het maar een keer zijn. Er is altijd op voorhand gepraat met heel duidelijke afspraken.”