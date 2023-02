Bondscoach Sven Vanthourenhout: “Vertwijfeling kost Van Aert de wereldtitel”

Wout van Aert was dé man van de veldritwinter, maar tijdens de belangrijkste cross van het seizoen – het WK in Hoogerheide – moest hij zijn meerdere erkennen in Mathieu van der Poel. Wat ging er mis bij de renner van Jumbo-Visma? Sven Vanthourenhout, de bondscoach van België, zocht in gesprek met Sporza naar antwoorden.

“Mijn gevoel zegt me dat Wout van Aert in het eerste halfuur vaak op zijn limiet werd gedwongen”, begon Vanthourenhout. “Dat heeft mee voor twijfels gezorgd in de sprint. Zijn vertrouwen zal wel een paar keer een deuk gekregen hebben door de aanvallen van Mathieu van der Poel. Die vertwijfeling kost hem de wereldtitel, ja.”

Van Aert en Van der Poel begonnen samen aan de laatste rechte lijn. Daarbij had de Belg de kop, maar hij ging niet gelijk de sprint aan. Van der Poel versnelde vervolgens uit zijn wiel. Wist Van Aert wat hij in een dergelijke situatie moest doen? “We hebben de scenario’s besproken, maar dit is als als… Wout draait op en hij voelt wat hij moet voelen. Dat hij niet meteen aanzet, betekent dat hij niet helemaal zeker is van zijn stuk.”

“Ik vond dat hij dat zaterdag wel was, om bij het opdraaien aan te gaan. Dan is het nog altijd geen zekerheid dat hij gewonnen zou hebben, want Mathieu was wel heel sterk”, aldus Vanthourenhout, die denkt dat deze nederlaag wel even zal blijven hangen bij Van Aert. “Dat zijn kampioenen, die willen winnen. Het is goed dat dit zijn laatste cross was en dat hij binnenkort in een andere omgeving zit op hoogtestage. Dan zal dat wel verwerkt worden, maar het is logisch dat dit aankomt.”