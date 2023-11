woensdag 15 november 2023 om 09:11

Bondscoach niet verrast door crossprogramma Van Aert: “Het is niet meer zijn hoofdberoep”

Wout van Aert zal dit seizoen hoogstens tien veldritten afwerken. Een deelname aan de kampioenschappen (BK en WK) is uitgesloten. Bondscoach Sven Vanthourenhout toont begrip voor zijn ingekorte veldritprogramma. “Dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert keuzes maken, moet je aanvaarden”, laat hij weten aan Sporza.

Wout van Aert maakte gisteren zijn crossprogramma voor de komende weken en maanden wereldkundig. Wat meteen opvalt: de renner van Jumbo-Visma zal deze winter maximaal tien crossen betwisten en zal niet deelnemen aan het BK en WK. Van Aert wil zijn voorjaar niet hypothekeren en zich tot in de puntjes voorbereiden op de klassiekers. En dus besloot de drievoudig wereldkampioen wat te snoeien in zijn veldritprogramma.

“Het is een bewuste keuze om een korter programma te rijden”, vertelde de 29-jarige Belg dinsdag op de website van zijn werkgever Jumbo-Visma. “Vorig jaar heb ik gemerkt dat het mentaal moeilijk is om mij echt op het crossseizoen te richten en dan door te gaan naar het voorjaar. Ik heb voor mezelf besloten dat ik niks meer aan het toeval wil overlaten wat betreft de voorjaarsklassiekers. Daarom rijd ik met pijn in het hart een beperkter programma.”

Dit kwam voor bondscoach Sven Vanthourenhout niet als een verrassing. “De laatste weken heb ik Wout niet gehoord, maar die gesprekken hebben we in de zomer al gehad. Zijn programma is geen verrassing voor mij. Crossen is niet langer het hoofdberoep van toprenners zoals Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock”, concludeert de oud-renner. “De veldritten zijn geen doel meer voor hen.”

“Dat Van der Poel en Van Aert keuzes maken, moet je aanvaarden”, is Vanthourenhout van mening. “Hoe graag we ze ook in het veld willen zien, we kijken er ook naar uit om ze te zien koersen in de Ronde van Vlaanderen, Tour en op het WK wegwielrennen. En alles rijden, lukt niet. Dat is verleden tijd. Deze beslissing gaat zeker helpen om weer een zeer hoog niveau te halen. Wout gaat zeker op zijn best zijn, maar er kan er maar één de koers winnen.”

Over crosscampagne Van Aert: “Verwacht hem niet op niveau van vorig seizoen”

Maar eerst volgen er dus nog (maximaal) tien veldritten. Vorig jaar maakte Van Aert nog indruk in het veld, met liefst negen overwinningen op veertien crossen. Vanthourenhout tempert nu de verwachtingen. “Wout degradeerde meteen het hele veld, dat was indrukwekkend. Nu zie ik het anders verlopen. Van der Poel zal zijn regenboogtrui willen laten schitteren. En Wout verwacht ik niet op het niveau van vorig seizoen. Het zou me verbazen als hij weer zo uit de startblokken schiet.”