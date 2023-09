donderdag 28 september 2023 om 08:51

Toekomst Bolton Equities Black Spoke in gevaar? Ploeg op zoek naar nieuwe hoofdsponsor

De Nieuw-Zeelandse wielerploeg Bolton Equities Black Spoke zal volgend jaar niet meer uitkomen op een ProTeam-licentie. De ploeg ziet Bolton Equities namelijk afhaken als titel/hoofdsponsor. De formatie wil nu een stap terug doen naar het continentale wielerniveau, maar is nog wel op zoek naar aanvullende sponsoren.

Investeringsmaatschappij Bolton Equities was de voorbije vier seizoenen als titelsponsor de grote geldschieter van de ploeg, maar trekt zich aan het einde van dit wielerseizoen dus terug als hoofdsponsor. Het bedrijf zal het team wel blijven steunen, maar niet als titelsponsor.

En dus is de wielerformatie op zoek naar aanvullende sponsoren om het ontstane financiële gat op te vullen. De ploeg hoopt volgend jaar door te kunnen gaan op continentaal niveau, maar dit kan alleen met de hulp van alternatieve geldschieters.

Bolton Equities Black Spoke heeft dit seizoen 23 renners onder contract staan, met als bekendste namen Aaron Gate, Rory Townsend (die volgend jaar zal uitkomen voor Q36.5 Pro Cycling), Logan Currie, Mark Stewart, James Fouché en Jacob Scott. De ploeg won dit seizoen dertien wedstrijden, en was succesvol in onder meer de Tour of Taihu Lake, Tour de Langkawi en La Roue Tourangelle.

Slechte timing

Oud-profwielrenner Greg Henderson, tegenwoordig ploegleider bij Bolton Equities Black Spoke, maakt zich wel zorgen over de toekomst. “Ik ben echt zwaar ontgoocheld. De timing kan gewoon niet slechter. We hebben vier renners in onze ploeg die echt kans maken op een medaille tijdens de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Ik hoorde het pas vorige week en dat maakt het nog moeilijker om te accepteren.”