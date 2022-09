Bol zegeviert in Tour of Britain: “Had wat krampen, maar uiteindelijk is het genoeg”

Cees Bol heeft er lang op moeten wachten, maar in de Tour of Britain was het dan toch voor het eerst raak dit seizoen. De Nederlandse sprinter van Team DSM wist in de tweede etappe een lastige finale te overleven en bleek in de spurt van een uitgedunde groep te snel voor Jake Stewart, al was het verschil aan de finish zeer klein.

Bol en Stewart bleken in de eindsprint over de snelste benen te beschikken. De Nederlander en Brit waren aan elkaar gewaagd en aan de streep was het onduidelijk wie nu als eerste over de finish was gekomen. Na het bestuderen van de fotofinish werd Bol als winnaar uitgeroepen, voor Stewart. “Het had niet minder kunnen schelen”, begint Bol zijn verhaal na afloop in het flashinterview. “We wisten het ook allebei niet wie nu als eerste over de streep was gekomen.”

“Ik had niks meer over en al wat krampen, maar uiteindelijk is het genoeg”, aldus Bol, die in de finale zijn wagonnetje wist aan te haken op de korte klimmetjes, al deed het wel pijn. “We wilden vandaag als ploeg goed samenblijven. Het was echt lastig, vooral op de beklimmingen met meewind. Daar ben ik diep moeten gaan en werd ik ook gelost, maar ik kon uiteindelijk nog terugkeren.”

In de laatste kilometers wisten de ploeggenoten van Bol aanvallen van Dylan Teuns en Magnus Sheffield onschadelijk te maken. “De jongens deden dat heel erg goed, want dat zijn sterke renners. Door mijn ploeggenoten werden ze echter weer ingerekend en kreeg ik de mogelijkheid om te sprinten. Ik moet ze daarvoor echt bedanken.”