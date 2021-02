Bol negende in UAE Tour: “Het ging beter dan in de vorige sprintetappe”

Cees Bol mengde zich vandaag voor de tweede keer in het sprintgeweld van de UAE Tour. Na zijn vijftiende plaats woensdag was de DSM-renner nu negende. “Vandaag ging het beter dan tijdens de vorige sprintetappe”, zei hij na de aankomst.

“In de waaiers hebben we fraai teamwork laten zien, wat goed was. Op razendsnelle aankomsten als deze moeten we wat meer aan onze timing werken. Het is jammer dat we niet dichter vooraan zaten, maar we worden steeds beter en morgen hebben we nog een kans om ervoor te gaan”, liet Bol via zijn ploeg Team DSM weten.

Zijn ploegleider Luke Roberts zag het team goed werk leveren. “De jongens bleven bij elkaar en volgden het plan om Cees naar de laatste kilometer te brengen. Alles ging goed, alleen miste Cees net een beetje die laatste punch om voor een echt topresultaat te gaan. Het werd een keurige negende plaats en morgen is er nog een mogelijkheid.”