Bol, Kragh Andersen en Degenkolb namens Team DSM in Parijs-Nice

Team DSM heeft zijn selectie voor Parijs-Nice met de buitenwereld gedeeld. De formatie trekt met meerdere kopmannen richting de ‘Koers naar de Zon’. Cees Bol mag het laten zien in de vlakke sprintetappes, in de wat meer selectieve ritten rekent de ploeg onder meer op Søren Kragh Andersen en Andreas Leknessund.

De 26-jarige Bol heeft dit seizoen al een rittenkoers in de benen. Vorige week maakte hij zijn seizoensdebuut in de UAE Tour, maar dat was zeker geen onverdeeld succes. Bol wist zich in de sprintetappes geen enkele keer te onderscheiden: zijn beste prestatie was een 24ste stek in de vijfde rit naar Al Marjan Island. In Parijs-Nice hoopt de Noord-Hollander zich wel weer van zijn beste sprintkant te laten zien. De lat ligt hoog, want vorig jaar won Bol een etappe in de Franse rittenkoers.

Met John Degenkolb, in het verleden ook al ritwinnaar in Parijs-Nice, en Nils Eekhoff kan de ploeg eventueel nog twee rappe mannen uitspelen. In de etappes die niet zullen eindigen in een massasprint, is het uitkijken naar de Deense rittenkaper Kragh Andersen, de Noorse tijdrijder annex klimmer Leknessund en de beloftevolle Amerikaan Kevin Vermaerke. Die laatste begon het nieuwe wielerjaar goed door elfde te worden in de Tour of Oman.

De ervaren Duitser Nico Denz is de zevende en laatste Team DSM-renner die is geselecteerd voor Parijs-Nice. De Franse rittenkoers begint op zondag 6 maart met een niet te onderschatten etappe van en naar Mantes-la-Ville. In de laatste dertig kilometer krijgen de renners nog vier korte klimmetjes voor de wielen geschoven, wat de sprinters kan dwarsbomen op weg naar de finish.

Selectie Team DSM voor Parijs-Nice (6-13 maart)

Søren Kragh Andersen

Cees Bol

John Degenkolb

Nico Denz

Nils Eekhoff

Andreas Leknessund

Kevin Vermaerke