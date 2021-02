Bol 15e in sprintetappe UAE Tour: “Ik had niet de kracht die nodig was”

Nadat de openingsetappe was uitgemond in een waaierspektakel, werd de vierde rit van de UAE Tour de eerste echte krachtmeting tussen de sprinters. Op het eiland Al Marjan bleef Cees Bol op de vijftiende plaats steken.

Bol was met nog 250 meter te gaan een van de eerste renners, die de sprint inzetten. De snelle man van Team DSM kwam echter kracht tekort en eindigde buiten de beste tien. “Zoals verwacht was het een snelle finale”, vertelde hij na de finish. “Het was geen lead-out uit het boekje. Maar ik kreeg veel hulp van de jongens om in de juiste positie te komen, dus dat was goed.”

“Misschien kwamen we iets te vroeg op kop, maar ik had simpelweg niet de kracht die nodig was om te winnen vandaag. Het is een goed uitgangspunt voor onze eerste sprint van het seizoen. Er zijn zeker dingen waaraan we moeten werken, maar we hebben ook goed teamwork late zien”, zei de 25-jarige renner tot slot.