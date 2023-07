Bogulawski en Donovan vieren op slotdag Sibiu Tour, mooie uitslagen TDT-Unibet in tijdrit

Marceli Bogusławski heeft de afsluitende tijdrit van de Sibiu Tour op zijn naam geschreven. De Pool van de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck was Sam Bennett met miniem verschil de baas. Tomás Kopecky (Tour de Tietema-Unibet) werd derde, zijn ploeggenoot Joren Bloem vierde. De eindzege ging naar Mark Donovan (Q36.5), die zijn ploeggenoot Matteo Badilatti in de slotrit onttroonde. Lennert Van Eetvelt werd tweede in de algemene rangschikking.

Nadat Sam Bennett zondagochtend zegevierde in etappe 4a van de Sibiu Tour, sloot de Roemeense ronde zondagavond af met een korte tijdrit in Sibiu: de renners hoefden slechts 3,3 kilometer af te leggen. Toch stond er voor de klassementsrenners nog veel op het spel. Leider Matteo Badilatti (Q36.5) had namelijk een voorsprong van slechts twee seconden op zijn naaste belager, ploeggenoot Mark Donovan. Jakub Atruba en Lennert Van Eetvelt stonden op respectievelijk vijf en zes seconden. Ook zij maakten dus nog kans op de eindzege.

De eerste richttijd kwam op naam van Simon Dehairs (Alpecin-Deceuninck Development Team). De Belg bleef aan de leiding staan totdat zijn Poolse ploeggenoot Marceli Bogusławski de streep passeerde. Hij klokte een tijd van vier minuten en 19 seconden. Een scherpe tijd, want Bogusławski bleef lang in de hot seat zitten. Ook Sam Bennett, al twee keer succesvol in deze Sibiu Tour, kwam tekort. Al scheelde het slechts enkele honderdsten.

Tour de Tietema-Unibet toont zich

Joren Bloem en Tomás Kopecky, van Tour de Tietema-Unibet, nestelden zich ondertussen ook bij de eersten, maar Bogusławski kloppen zat er voor hen niet in. De 25-jarige renner stond nog altijd aan de leiding toen de kanshebbers voor de eindzegge begonnen aan hun tijdrit. Van Eetvelt kwam als eerste binnen van hen. De Belg gaf acht seconden toe op Bogusławski, vijf meer dan Donovan. Ging laatstgenoemde de ronde winnen?

Hij hield alvast Otruba af, die meer dan dertien seconden verloor op de leider. Geletruidrager Badilatti gaf nog veel meer tijd prijs, waardoor Donovan (vijfde in de daguitslag) de eindzege pakte. Van Eetvelt werd tweede, Otruba derde. Badilatti zakte verder weg in de rangschikking.

Geen van de klassementsmannen wist Bogusławski nog af te troeven. De Pool sloot de Sibiu Tour zo af met een ritzege. Sam Bennett werd tweede, Tomás Kopecky derde. Joren Bloem eindigde op de vierde plaats. Met Luke Verburg (ABLOC CT) eindigde er nog een Nederlander in de top-tien. Hij werd zesde.