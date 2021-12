Boete van 1.200 euro voor ‘Allez Opi-Omi!’-vrouw

De vrouw die afgelopen zomer met het bord “Allez Opi-Omi!” een massale valpartij veroorzaakte tijdens de openingsrit van de Tour de France, moet een boete van 1.200 euro betalen. Dat heeft de correctionele rechtbank in Brest vandaag besloten in de rechtszaak, aangespannen door rennersvakbond CPA.

De vrouw moet daarnaast een symbolische euro betalen aan de Franse rennersbond UNCP. Van een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden, een eis van het openbaar ministerie, is geen sprake. De vrouw werd vervolgd voor ‘het in gevaar brengen van anderen’ en ‘het toebrengen van onopzettelijke verwondingen die een arbeidsongeschiktheid van maximum 3 maanden tot gevolg hebben gehad’.

De 31-jarige vrouw stond tijdens de openingsetappe van de Tour met haar rug naar de renners toe en had een bord vast met daarop de tekst ‘Allez opi-omi!’. Tourorganisator ASO en rennersvakbond CPA deden nog dezelfde dag aangifte en vier dagen later werd de vrouw opgepakt. De ASO diende uiteindelijk geen aanklacht tegen de vrouw in, maar de CPA besloot wel juridische stappen te ondernemen.

Bij de massale valpartij waren heel wat renners betrokken. Tony Martin, die als eerste tegen het boord aanreed, hield er enkele vervelende blessures aan over, net als de Spanjaard Marc Soler en de Duitser Jasha Sütterlin.