Boete Brand voor hinderen Alvarado in materiaalzone: “Verkeerde keuze”

Na afloop van haar zege in de Superprestige-veldrit in Boom ontving Lucinda Brand een boete. De latere winnares had in de finale concurrente Ceylin del Carmen Alvarado gehinderd in de materiaalzone. Bij een fietswissel gooide Brand haar fiets voor die van Alvarado, die opgehouden werd. “Dat was een verkeerde keuze”, zegt Brand na afloop.

“Het was een vervelende samenloop van omstandigheden”, zegt Brand. “We draaiden samen de post in en ik wist niet waar haar mechaniekers stonden. Maar ze stonden dicht op die van mij, dus ik maakte een keuze wat te doen. Dat was de verkeerde keuze.”

‘Zo wil je niet een concurrent uitschakelen’

“Het was totaal niet de bedoeling om iemand onderuit te rijden”, legt ze uit. “Ik had op dat moment geen keus meer, want ik moet verplicht wisselen in de materiaalzone. Dus het enige wat ik kon doen na die materiaalzone was wachten op Ceylin. Ik heb toen ook mijn excuses aangeboden, want zo wil je niet een concurrent uitschakelen. Ik hoop niet dat mensen denken dat ik dat wel wilde.”

Brand moest zich na afloop verantwoorden bij de jury en kreeg een boete. “Als mij dat een boete kost, dan begrijp ik dat”, zegt ze. “Er zullen regels voor zijn, die ken ik niet allemaal uit mijn hoofd, maar die neem ik voor lief. Je zit op dat moment met een hoge hartslag en ik heb deze keuze gemaakt, dat kan ik niet meer terugdraaien.”

Alvarado reageerde ‘een beetje kwaad’ op het incident. Brand begrijpt dat. “Ik kan snappen dat het even vervelend is als dat je overkomt. Ik denk dat ze aanneemt dat ik het niet expres deed en ik heb dat haar ook persoonlijk verteld”, geeft ze aan.

‘Sterker op de klimmende stukken’

In de cross zelf was Brand ijzersterk, ze reed in de voorlaatste ronde weg bij Alvarado. “Ik merkte dat ik wat sterker was op de klimmende stukken. Maar Ceylin was uitmuntend in de afdalingen, dus het was heel lastig om een gat te slaan. Gelukkig lukte het in de finale en kon ik dat verschil vasthouden”, aldus Brand.