Bob Jungels minstens twee maanden langs de kant

Bob Jungels zal minstens twee maanden niet in actie komen als wielrenner. De Luxemburger is inmiddels geopereerd aan zijn vernauwde liesslagader. “Het is nu zaak om geduldig te zijn, aangezien er nog een lange weg te gaan is.”

De Luxemburgse renner van AG2R Citroën kampt al langere tijd met de blessure. Na een langere periode van pijn onderging Jungels verschillende onderzoeken om de oorzaak van zijn problemen te vinden. Nadat veel zaken waren uitgesloten, kon worden vastgesteld dat de 28-jarige renner last had van een vernauwde liesslagader.

Jungels is inmiddels twee keer geopereerd aan zijn lies en staat nu voor een lange revalidatieperiode. “Het is altijd jammer om thuis te zijn en niet te kunnen koersen, maar ik ben wel blij dat we nu weten waarom ik al tijden minder presteer. Ik sta nu minstens twee maanden langs de kant. Ik ga er nu alles aan doen om weer terug te keren op mijn oude niveau. Ik wil laten zien dat ik nog altijd kan presteren.”