Bob Jungels doet mee aan Strade Bianche en Parijs-Roubaix zaterdag 11 januari 2020 om 15:17

Bob Jungels zal dit seizoen aan de start staan van Strade Bianche en Parijs-Roubaix. De Luxemburgse kampioen richt zich in 2020 opnieuw op het klassieke voorjaar, zo laat hij weten op de ploegvoorstelling van Deceuninck-Quick-Step. “Ik heb mezelf verbaasd tijdens het voorjaar”, zo vertelt Jungels aan Sporza.

De 27-jarige allrounder doelt op zijn zege in Kuurne-Brussel-Kuurne, een derde plek in de E3 BinckBank Classic en een vijfde stek in Dwars door Vlaanderen. Dit jaar richt Jungels zich dan ook volledig op de Ronde van Vlaanderen. “Dat is mijn grote doel in 2020, maar ik zal ook meedoen aan Parijs-Roubaix en Strade Bianche.”

Jungels heeft al ervaring met het rijden op de Noord-Franse kasseien, aangezien hij als belofte al eens Parijs-Roubaix wist te winnen. “En ik reed de wedstrijd ook in mijn eerste profjaar. Ik keer nu graag terug.” De Luxemburger kende vorig seizoen een succesvol voorjaar, maar heeft ook wat geleerd met het oog op 2020.

Geen Giro, focus op Tour

Jungels zal namelijk niet deelnemen aan de komende Giro d’Italia, aangezien hij vorig seizoen een teleurstellende Italiaanse campagne kennen. “Ik had gewoon te veel gekoerst en getraind, waardoor ik compleet leeg was in de Giro. Ik reed de koers nog wel, uit respect voor de ploeg, maar dat was niet slim. Ik kwam na de Giro namelijk nooit meer op niveau.”

En dus hoopt Jungels komende zomer mee te doen aan de Tour de France. “Maar ik ga zeker niet voor een algemeen klassement, ik hoop vooral een etappe te winnen.”

Belangrijkste wedstrijden Bob Jungels in 2020 Omloop Het Nieuwsblad (29 februari)

Kuurne-Brussel-Kuurne (1 maart)

Strade Bianche (7 maart)

Tirreno-Adriatico (11-17 maart)

E3 BinckBank Classic (27 maart)

Ronde van Vlaanderen (5 april)

Parijs-Roubaix (12 april)

Tour de France (27 juni-19 juli)* * Mits de Luxemburger zal worden geselecteerd