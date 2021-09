‘Boasson Hagen slaat bod Uno-X af en blijft bij TotalEnergies’

Edvald Boasson Hagen blijft bij TotalEnergies. Volgens het Noorse medium TV2 heeft de 34-jarige klassiekerrenner een aanbieding van Uno-X naast zich neergelegd om zijn contract bij het Franse ProTeam te verlengen.

Boasson Hagen reed van 2015 tot en met 2020 voor NTT Pro Cycling en voorganger Dimension Data. Hij besloot over te stappen naar TotalEnergies, waar hij een eenjarig contract tekende voor 2021. Ondanks mindere resultaten (EBH eindigde slechts twee keer in de top-10, red.) mag hij dus blijven. Volgend jaar krijgt hij een rol in de ondersteuning van de nieuwe kopman Peter Sagan. Zelf wil Boasson Hagen geen commentaar geven over zijn mogelijke contractverlenging.

Uno-X-manager Jens Haugland laat weten dat zij ook gesproken hebben met het Noorse uithangbord. Het plan was om hem als mentor in te zetten voor de jonge renners en hem ook eigen kansen te geven, maar daar ging Boasson Hagen dus niet op in. “We willen natuurlijk graag dat hij naar ons komt, maar hebben alle respect voor zijn keuze”, aldus Haugland tegen TV2.