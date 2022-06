Boasson Hagen mag – als vervanger van Rodríguez – toch naar de Tour

Edvald Boasson Hagen mag alsnog zijn koffers pakken voor de reis naar Denemarken. De 35-jarige Noor werd door zijn ploeg TotalEnergies aanvankelijk niet geselecteerd voor de Tour de France, maar Boasson Hagen mag als vervanger van de zieke Cristián Rodríguez toch opdraven in de Ronde van Frankrijk.

Boasson Hagen heeft in gesprek met het Deense Feltet laten weten dat hij in extremis alsnog is opgeroepen. “Het voelt als een achtbaan. Ik heb maandag getraind en hoorde eerst dat ik er niet bij zat. Toen kwam ineens een telefoontje dat ik toch mee ga. Ik ben heel blij. Over de redenen weet ik niets, alleen dat ik vandaag naar Denemarken moet.”

Volgens de Franse wielerjournalist Gaspard Bremond is Boasson Hagen de vervanger van Cristián Rodríguez. De 27-jarige Spaanse klimmer, die in aanloop naar de Tour zesde werd in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge en achtste in La Route d’Occitanie, is ziek. Het zou overigens niet gaan om een coronabesmetting.

Boasson Hagen begint komende vrijdag aan zijn twaalfde Tour de France. In de editie van 2011 boekte hij twee etappezeges en ook in de Tour van 2019 was hij succesvol met ritwinst. TotalEnergies rekent verder op sprintkopman Peter Sagan, Pierre Latour, Daniel Oss, Maciej Bodnar, Alexis Vuillermoz, Anthony Turgis en Mathieu Burgaudeau.