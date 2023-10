zondag 22 oktober 2023 om 19:17

Blikvanger Richard Carapaz grijpt naast tijdrittitel op Pan-Amerikaanse Spelen

Richard Carapaz heeft op de Pan-Amerikaanse Spelen genoegen moeten nemen met een tweede plaats in de individuele tijdrit. De Ecuadoraan was de enige WorldTour-renner aan de start, maar moest de duimen leggen voor de Colombiaan Walter Vargas. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Kristen Faulkner.

De tijdrit van de Pan-Amerikaanse Spelen vond plaats in Santiago, de hoofdstad van Chili. Hier was het Walter Vargas die het 40,2 kilometer lange parcours, bestaande uit twee rondes, het snelst aflegde. De 31-jarige renner van Medellín-EPM, die zich eerder dit jaar (voor de vierde keer) tot Pan-Amerikaans kampioen tegen de klok kroonde door Miguel Ángel López te kloppen, versloeg Carapaz met 34 seconden verschil. De derde plaats was voor Conor White uit Bermuda.

Terwijl Vargas de zege opeiste bij de mannen, toonde Kristen Faulkner zich de snelste bij de vrouwen. De Amerikaanse van Jayco AlUla versloeg Arlenis Sierra (Cuba) en Aranza Valentina Villalón (Chili). Sierra, normaal uitkomend voor Movistar, en Valentina Villalón moesten beiden 22 seconden toegeven op Faulkner. Omdat Sierra enkele honderdsten van een seconde minder nodig had voor de 20,1 kilometer, kreeg zij het zilver. Valentina Villalón moest genoegen nemen met het brons.

Wegrit

Volgende week zondag staat de wegrit van de Pan-Amerikaanse Spelen op het programma. In deze heuvelachtige wedstrijd zijn meer profs van de partij. Naast Carapaz staan onder meer zijn landgenoot Jhonatan Narváez, de Colombiaan Harold Tejada en de Argentijn Eduardo Sépulveda aan het vertrek.