Blije en opgeluchte Cant zit weer op de fiets: “Heb enorm veel geluk gehad”

Sanne Cant zit, goed twee weken na haar zware valpartij in Parijs-Roubaix, weer op de fiets. Dit zorgt voor de nodige blijdschap, maar ook opluchting. “Ik heb enorm veel geluk gehad. Voor hetzelfde geld was het gedaan met fietsen voor de rest van mijn leven”, klinkt het in gesprek met Sporza.

Cant was in volle finale van Parijs-Roubaix het voornaamste slachtoffer van een grote crash in de favorietengroep. De veertienvoudig Belgisch kampioene veldrijden moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis van Rijsel. Daar werd ze gehecht aan twee hoofdwonden, eentje op haar voorhoofd en de andere onder haar oog. “Ik heb veertien dagen thuis gezeten met iets meer verband rond mijn hoofd dan gepland”, kan Cant er inmiddels om lachen. “Dat hoort bij het koersen, denk ik.”

“Echt pijn heb ik niet gehad. Maar als ik in de spiegel kijk, blijf ik hopen dat het allemaal weg zal gaan. Momenteel trek ik me op aan het feit dat het veel erger kon zijn. Ik heb enorm veel geluk gehad. De wonden waren allebei vijf millimeter van mijn oog verwijderd. Voor hetzelfde geld moest ik niet meer gaan fietsen door een oogletsel. De plastisch chirurg heeft de hechtingen zorgvuldig en dicht bij elkaar geplaatst, zodat het gelukkig niet zo erg was.”

“Blij en opgelucht dat mijn carrière niet voorbij is”

De 32-jarige Cant is vooral opgelucht dat ze weer kan trainen en binnenkort ook koersen. “Voor hetzelfde geld was het gedaan met fietsen voor de rest van mijn leven. Dus in dat opzicht vind ik twee weken niks doen niet erg. Ik ben blij en opgelucht dat mijn carrière niet voorbij is en ik me volgend jaar in Roubaix opnieuw kan tonen. Ik reed die dag met een supergoed gevoel rond en zat ook bij de topfavorieten. Ik toonde er ook dat Roubaix me goed ligt.”

Cant kan zich nu weer richten op nieuwe doelen. “Ik bereid me voor op de maand juni, waar ik Dwars door de Westhoek, de Baloise Belgium Tour en het BK, de belangrijkste wedstrijd, zal rijden. Daarna volgt een hoogtestage met hopelijk een tweede deelname aan de Tour de France.”