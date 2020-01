Blije Bennett: “Kan mijn ploeggenoten niet genoeg bedanken” dinsdag 21 januari 2020 om 08:28

Eerste officiële koers, eerste zege in het tenue van Deceuninck-QuickStep: het was een goede dag voor Sam Bennett. In de straten van Tanunda nam hij in de sprint de maat van Jasper Philipsen en Erik Baška. Iets waar de Ier vanzelfsprekend erg blij mee was.

“Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik geen druk voelde om die eerste zege te pakken”, zegt Bennett in een reactie op de website van de Belgische WorldTour-ploeg. “Ik ben erg blij dat die vandaag kwam tijdens de eerste etappe van de eerste race van het seizoen. Ik kan mijn ploeggenoten niet genoeg bedanken, want het resultaat is te danken aan hun inspanningen”.

“De ploeg heeft veel vertrouwen in mij”, vervolgt de laureaat van de openingsrit. “De manier waarop de ploeg vandaag reed geeft mij weer veel vertrouwen. Er zit veel ervaring in de ploeg en dat lieten ze vandaag zien. Iedereen heeft mij goed in positie gehouden om er zeker van te zijn dat ik om de zege mee kon doen. De week is nog maar net begonnen en ik hoop op nog meer goede resultaten.”