zondag 15 oktober 2023 om 14:49

Blanka Vas opent haar veldritseizoen met overwinning in Oisterwijk

De GP van Oisterwijk bij de vrouwen is een prooi geworden voor de Hongaarse Blanka Vas. De renster van Team SD Worx kroop tijdens de Nederlandse C2-cross pas voor het eerst dit seizoen op de crossfiets en won meteen.

In Oisterwijk mikten de dit jaar op de thuisblijvers van de Amerikaanse Wereldbekermanche in Waterloo, en dat legde hun deelnemersveld geen windeieren. Met Vas, Denise Betsema, Annemarie Worst en Aniek van Alphen waren er meer dan voldoende kanshebbers voor de overwinning.

In een regenachtig Oisterwijk soleerde Vas uiteindelijk gemakkelijk naar de zege. Betsema, die naar eigen zeggen nog met een trainingsachterstand kampt, vocht op gepaste achterstand een mooie strijd om het zilver uit met de jongere Van Alphen. Die laatste beschikt over een uitstekende balkentechniek en gooide Betsema dan ook daar in de slotronde los.