Blanka Kata Vas wint meteen bij rentree in veld

Blanka Kata Vas heeft meteen raak geschoten in haar eerste cross van het seizoen. In Tsjechië schreef de Hongaarse de eerste manche van de Toi Toi Cup in Hole Vrchy op haar naam.

De 21-jarige veldrijdster van SD Worx bleek te sterk voor de Tsjechische Krystina Zemanová en de Duitse Judith Krahl, die haar vergezelden op het podium. De Belgen Laura Verdonschot, Jinse Peeters en Suzanne Verhoeven werden respectievelijk vierde, zevende en achtste.

Vas pakt met haar overwinning ook meteen de leiding in het klassement van de Toi Toi Cup. Aankomende zaterdag wordt de tweede manche verreden in Hlinsko.

Michael Boros wint bij de mannen

De Tsjech Michael Boros schreef de editie bij de mannen op zijn naam. De Belg Julian Siemons en Boros landgenoot Adam Toupalik maakten het podium compleet. De dertigjarige Boros won al twee keer eerder het eindklassement van de Toi Toi Cup.