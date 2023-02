Blanka Kata Vas kent moeizaam crossseizoen: “Maar het is niet iets structureels”

Blanka Kata Vas ontwikkelde zich de voorbije seizoenen gestaag als veldrijdster en wegwielrenster, maar de 21-jarige Hongaarse kent deze winter een crosseizoen met pieken en dalen. Lars Boom, ploegleider bij SD Worx, legt in de podcast CROSS de vinger op de zere plek. “Ze is de afgelopen winter vaak ziek geweest, dat heeft invloed op je conditie en uitslagen.”

Multitalent Vas wisselt dit crosseizoen goede uitslagen af met behoorlijke off-days. Zo veroverde ze op het Europees kampioenschap in Namen een bronzen medaille en reed ze top-5 in Tábor, Maasmechelen, Boom, Gavere, Diegem en Besançon, maar kwam ze in de crossen van Antwerpen (14e), Val di Sole (21e) en Benidorm (19e) totaal niet in het stuk voor. Maar nog belangrijker: ze is de aansluiting met Fem van Empel, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij (voorlopig) kwijt.

Lars Boom, die in het veld nauw samenwerkt met Vas, maakt zich echter geen zorgen met het oog op de toekomst. “Ze is de afgelopen winter vaak ziek geweest. Dat heeft effect op je conditie en uitslagen. Het is moeilijk om te zien, want er zit namelijk veel meer in dan wat er nu uitkomt. We zullen wat dingen moeten aanpassen voor komend jaar, en verder proberen gezond te blijven. Dan komen de resultaten vanzelf. Komend jaar willen we het aantal crossen uitbreiden en misschien een vast klassement rijden.”

Opboksen tegen de Nederlandse toppers

“Er is structureel niks mis. Ze heeft hard getraind en werkt ook hard om weer beter te worden”, vervolgt Boom. “Maar als je in een belangrijke periode ziek bent, is er een conditionele terugval. Hierdoor mist ze ook het ritme van elke week een cross rijden. Het is bovendien ook ontzettend lastig met de aanwezigheid van Van Empel, Pieterse en Van Anrooij. Als je dan zelf niet de stap maakt, of de conditie niet hebt, gaat het ook in je kop spelen. En dan ben je verder van huis.”

Oud-wereldkampioen Boom denkt ook aan het verbeteren van enkele randzaken. “Het is ook belangrijk dat crossers een thuisgevoel kunnen creëren in de wereld waarin ze moeten presteren. Het is zaak om reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. We kijken nu wat we daarin kunnen betekenen. Je zou eigenlijk willen dat Blanka in de winter constant hier (in België, red.) kan zijn, dat je gewoon een huisje hebt waar je standaard in kunt verblijven. Dat zou het mooiste zijn.”