Blanka Kata Vas jammert na WK: “Slecht moment voor een slechte dag”

Blanka Kata Vas werden in aanloop naar het WK veldrijden in Fayetteville kansen op een medaille toegedicht, maar de jonge Hongaarse kon geen hoofdrol spelen en kwam als zeventiende over de streep, op drie minuten van de nieuwe wereldkampioene Marianne Vos.

“Helaas niet het resultaat waar we voor gekomen waren”, schrijft Vas daags na de WK-wedstrijd voor elite-vrouwen op haar social media-accounts. “Ik vind het erg jammer voor het team om me heen. Ze hadden een beter resultaat verdiend want ze hebben zo hard gewerkt om alles soepel te laten verlopen en ik ben erg blij dat ik ze nu bij me heb.”

De 20-jarige renster had voor het WK te kennen gegeven dat ze donderdag mogelijk vanwege het tijdsverschil met Europa met hoofdpijn was opgestaan. “Ik voelde me de voorbije dagen niet goed maar ik probeerde positief te blijven voor de wedstrijd en nergens aan te denken”, liet ze verder weten in haar bericht.

“Het was een slecht moment voor een slechte dag, maar ik zal er geen drama van maken. Nu mijn crossseizoen voorbij is, ga ik genieten van wat rust en zie ik jullie snel weer op de weg”, aldus het Hongaarse talent, dat deze winter succesvol was in de Wereldbeker van Overijse en het Hongaars nationaal kampioenschap.

