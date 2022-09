Blanka Kata Vas duikt vandaag weer het veld in

Blanka Kata Vas zal vandaag haar eerste veldrit van het seizoen afwerken. De 21-jarige Hongaarse neemt namelijk deel aan de eerste manche van de Toi Toi Cup, een Tsjechisch regelmatigheidsklassement, in Holé Vrchy.

Vas heeft een pittig wegseizoen achter de rug, maar duikt al vrij snel weer het veld in voor het eerste deel van haar crosscampagne. De jonge renster van SD Worx werd dit jaar op de weg onder meer achtste in de Classic Lorient Agglomération-Trophée Ceratizit, vijftiende in de Ceratizit Festival Elsy Jacobs en achttiende in de Tour of Scandinavia. Ze nam ook deel aan de Giro d’Italia Donne en de Ceratizit Challenge by La Vuelta.

Nu maakt Vas dus de switch naar het veldrijden. In Holé Vrchy zal ze het in een C2-cross – op de Tsjechische nationale feestdag – moeten opnemen tegen onder meer de beloftevolle Kristyna Zemanová, Laura Verdonschot en Suzanne Verhoeven.

Blanka Kata Vas was vorig veldritseizoen de beste in de Wereldbeker van Overijse en reed ook naar podiumplekken in de wereldbekers van Iowa City en Flamanville. Verder werd ze derde in de Koppenbergcross en was ze op de VAM-berg goed voor EK-zilver. De wereldkampioenschappen in Fayetteville liepen uit op een teleurstelling.