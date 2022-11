Blanka Kata Vas derde op EK: “Fem van Empel is van een ander niveau”

Video

Blanka Kata Vas mocht na afloop van het EK veldrijden bij de elitevrouwen plaatsnemen op het podium, maar dan wel om de bronzen medaille op te halen. De jonge Hongaarse bleek op het lastige parcours in Namen niet in staat om de Nederlandse dames echt het vuur aan de schenen te leggen.

Toch was Vas na afloop meer dan tevreden met haar medaille. “Dit voelt heel erg goed. Het was een superzware en technische cross”, vertelde ze voor de camera van WielerFlits. “Het was mentaal en fysiek wel heel erg zwaar. Ik hou van de afdalingen en de technische passages, maar de stroken die bergop liepen waren wel echt pittig.”

Gevoel

“Ik voelde me bergop niet echt goed en kende niet mijn beste dag. Voor de race voelde ik me tijdens de verkenning echter ook slechts tijdens de technische passages, maar gelukkig ging dat in de race wel gewoon goed”, aldus Vas, die tijdens de openingsfase nog wel even dacht aan de Europese titel. Van Empel kreeg in de tweede ronde namelijk af te rekenen met materiaalpech en was op achtervolgen aangewezen.

“Ik dacht vervolgens heel even aan de overwinning, maar Fem was zeer sterk. Toen ze materiaalpech had, dacht ik even: dit is mijn kans. Ze kwam alleen weer snel aansluiten. Ze koerst momenteel echt op een ander niveau”, spreekt Vas met bewondering over de kersverse Europees kampioene.