Blake Quick nieuwe beloftenkampioen Australië

Blake Quick heeft het nationale kampioenschap van Australië voor beloften gewonnen. De 21-jarige renner van InForm TMX Make was na 139,2 kilometer over een heuvelachtig parcours sneller dan Matthew Dinham (Team BridgeLane). Quick en Dinham lagen in de diepe finale voorop samen met Quicks ploeggenoot Tristan Saunders, die derde werd.

Saunders stelde zich in de finale in dienst van Quick door het tempo hoog te houden. En dat was nodig ook. Carter Turnball, die afgelopen woensdag de tijdrittitel bemachtigde, kwam in de laatste honderden meters namelijk snel opzetten van achteruit. Dit bleek echter net te laat: terwijl Quick het vooraan afmaakte, moest Turnball genoegen nemen met een vierde plaats.

Het is Quicks eerste UCI-zege, maar als een verassing komt deze overwinning zeker niet. Vorige week pakte het talent – tussen de eliterenners – al de volle buit in de tweedaagse Bay Crits: hij won daar beide criteriums en het eindklassement. Gisteren, in het criteriumkampioenschap voor beloften, eindigde hij als vierde.