Bjarne Riis: “Zet me maar vast als ik opnieuw de fout inga” vrijdag 24 januari 2020 om 19:44

Bjarne Riis vindt dat hij een nieuwe kans verdient in het professionele wielrennen, ondanks dat hij in het verleden betrokken was bij dopinggevallen. De Deen gaat als teammanager bij NTT Pro Cycling aan de slag.

“Of ik geleerd heb van het verleden? Absoluut”, vertelt Riis aan Cyclingnews. “Ik heb geleerd dat de wielersport de shit van het verleden niet nodig heeft, dat fietsen prima zonder gaat. Ik zou thuis bij mijn familie blijven als ik niet overtuigd was dat dit de juiste plek is om te zijn.”

De Deen maakte in de jaren tachtig en negentig zelf deel uit van het peloton en won eenmaal de Tour de France (1996). Hoewel hij nooit op doping is betrapt, is hij veelvuldig van het gebruik ervan beschuldigd. Elf jaar na zijn Tourzege maakte hij een einde aan de twijfels en bekende dat hij de ronde op doping had gewonnen.

Na zijn actieve carrière werd hij ploegleider van het Deense CSC, dat later Saxo Bank en uiteindelijk Tinkoff werd. In die periode betichtten de toenmalige renners Tyler Hamilton, Jörg Jaksche en Michael Rasmussen Riis ervan dat hij op de hoogte was van dopinggebruik en renners daartoe aanmoedigde, iets wat de Deen altijd heeft ontkend.

Veranderd

“Ik weet waar ik nu sta en wat ik wil doen. Ik ben veranderd”, zegt Riis, die zijn verleden achter zich wil laten. “Ik weet dat doping de wielersport zou ruïneren; het zou mijn en mijn gezin verscheuren. Dat is niet de wereld waar ik deel van wil uitmaken. Ik heb gezien welke prijs je betaalt voor dopinggebruik.”

Of hij erover nadenkt of hij de juiste dingen doet? “Nee, omdat ik weet dat ik het goed zal doen. Ik zal nooit meer dezelfde fouten maken, nooit. Daar ben ik van overtuigd. En als ik weer faal, breng me dan maar naar de gevangenis. Beloof me dat”, aldus de Deen.