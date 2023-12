dinsdag 5 december 2023 om 18:58

Bjarne Riis keert wielersport definitief de rug toe: “Een afgesloten hoofdstuk”

Bjarne Riis was de laatste jaren al niet meer actief in de wielersport, maar zal ook niet meer terugkeren als teammanager of in een andere functie. “Ik heb de voorbije jaren veel nagedacht over mijn toekomst en ik ben op het punt gekomen dat wielrennen een afgesloten hoofdstuk is.”

De winnaar van de Tour de France van 1996 gaat zich nu volop bezighouden met twee nieuwe zakelijke avonturen. Riis, die inmiddels niet meer in Zwitserland woont maar is teruggekeerd naar zijn thuisland Denemarken, is medeoprichter van het bedrijf Riis Energy. Dit bedrijf verkoopt uit Litouwen geïmporteerde warmtepompen.

Daarnaast is hij bestuurslid geworden van Nørtec, een bedrijf verantwoordelijk voor de verkoop van wasapparatuur en oplaadstations voor elektrische voertuigen. “Een wielerploeg verschilt niet veel van een bedrijf. Bij beide plekken draait het om mensen. Je moet een goede organisatie neerzetten om te kunnen functioneren en presteren”, klinkt het op de website van Riis Energy.

Succesvol en omstreden als wielrenner en teammanager

Riis zal in de toekomst dus niet meer terugkeren in de wielersport. De inmiddels 59-jarige Deen maakte in de jaren tachtig en negentig eerst als renner al naam. Zijn beste jaren beleefde hij in het tenue van Gewiss-Ballan en Team Telekom, met zijn eindzege in de Tour de France van 1996 als orgelpunt. Riis won verder ook de Amstel Gold Race in 1997 en was in 1995, één jaar voor zijn Tourzege, al eens derde in de Ronde van Frankrijk.

Riis boekte als renner dus de nodige successen, maar er was ook een andere kant van de medaille. Hoewel hij tijdens zijn loopbaan nooit op doping is betrapt, werd hij wel veelvuldig van het gebruik ervan beschuldigd. Elf jaar na zijn Tourzege maakte hij een einde aan de twijfels en bekende dat hij de ronde op doping had gewonnen. Riis was toen al uitgegroeid tot een van de meest succesvolle teammanagers in het peloton.

Na zijn actieve carrière werd hij eerst ploegleider en later teammanager van het Deense CSC, dat later Saxo Bank en uiteindelijk Tinkoff werd. Onder zijn leiding werden er vele successen geboekt, maar ook tijdens zijn carrière als teambaas werd Riis geassocieerd met doping. In die periode betichtten de toenmalige renners Tyler Hamilton, Jörg Jaksche en Michael Rasmussen Riis ervan dat hij op de hoogte was van dopinggebruik en renners daartoe aanmoedigde, iets wat de Deen altijd heeft ontkend.

Na zijn periode bij CSC/Tinkoff-Saxo was hij nog een tijdje verbonden aan Virtu Cycling en tot slot NTT Pro Cycling, maar Riis besloot eind 2020 zijn functie als teammanager bij die laatste ploeg neer te leggen. Dit blijkt nu zijn laatste klus in de wielersport.